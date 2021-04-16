الحراك الجزائري يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

هبة بريس ـ متابعة

خرج الجزائريون اليوم الجمعة 16 أبريل الجاري، إلى شوارع العاصمة و مدن أخرى، في الجمعة 113 للحراك الشعبي المناهض للسلطة ،مرددين نفس الشعارات المطالبة بالتغيير الجذري و الرافضة للنظام القائم.

و قد لوحظ في جمعة اليوم تركيز أكبر على مطالب الإفراج عن معتقلي الحراك و سجناء الرأي.

و قد توجهت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى سجن الحراش بالعاصمة حيث ُيعتقل ما لا يقل عن 23 شابا موقوفين على خلفية الحراك و يخوضون إضرابا عن الطعام منذ السابع من الشهر الجاري.

و قد أعربت ثماني منظمات حقوقية جزائرية في رسالة مفتوحة عن قلقها إزاء تدهور صحّة هؤلاء الشباب و دعت إلى التحرك قبل فوات الأوان. ومن بين أبرز المنظمات الموقعة : لجنة مناهضة التعذيب وظروف السجن اللاإنسانية ، و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان .

وحمل البيان السلطات الجزائرية مسؤولية أي تطور خطير ، وطالب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين الـ23.

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