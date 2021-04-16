الحراك الجزائري يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي
خرج الجزائريون اليوم الجمعة 16 أبريل الجاري، إلى شوارع العاصمة و مدن أخرى، في الجمعة 113 للحراك الشعبي المناهض للسلطة ،مرددين نفس الشعارات المطالبة بالتغيير الجذري و الرافضة للنظام القائم.
و قد لوحظ في جمعة اليوم تركيز أكبر على مطالب الإفراج عن معتقلي الحراك و سجناء الرأي.
و قد توجهت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى سجن الحراش بالعاصمة حيث ُيعتقل ما لا يقل عن 23 شابا موقوفين على خلفية الحراك و يخوضون إضرابا عن الطعام منذ السابع من الشهر الجاري.
و قد أعربت ثماني منظمات حقوقية جزائرية في رسالة مفتوحة عن قلقها إزاء تدهور صحّة هؤلاء الشباب و دعت إلى التحرك قبل فوات الأوان. ومن بين أبرز المنظمات الموقعة : لجنة مناهضة التعذيب وظروف السجن اللاإنسانية ، و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان .
وحمل البيان السلطات الجزائرية مسؤولية أي تطور خطير ، وطالب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين الـ23.
تعليق واحد
مجرد تساؤل
ماذا لو يضرب عن الطعام كل مساجين العالم !!!؟؟؟
جاء في أخر المقال ما نصه:
“و قد أعربت ثماني منظمات حقوقية جزائرية في رسالة مفتوحة عن قلقها إزاء تدهور صحّة هؤلاء الشباب و دعت إلى التحرك قبل فوات الأوان. ومن بين أبرز المنظمات الموقعة : لجنة مناهضة التعذيب وظروف السجن اللاإنسانية ، و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان .وحمل البيان السلطات الجزائرية مسؤولية أي تطور خطير ، وطالب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين الـ23 ” انتهى الاقتباس.
أقتبس الجواب للرد على هؤلاء من المقال المنشور اليوم على هبة براس تحت عنوان: عمر راضي ..السلطات المغربية تستغرب محاولة منظمات التأثير على سير العدالة.
الرد مع تغيير طفيف:” عبرت السلطات الجزائرية عن استغرابها لمحاولة منظمات غير حكومية الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملف المسجونين” انتهى الاقتباس .