طنجة.. توقيف 4 أشخاص خرقوا حالة الطوارئ ورشقوا سيارة الأمن بالحجارة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء أمس الخميس 15 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم قاصران، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وعدم الامتثال وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة.

وحسب مصدر أمني، فقد كانت مصالح الشرطة بمدينة طنجة قد توصلت بإشعار حول قيام مجموعة من الأشخاص بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وإحداث الفوضى بالشارع العام بمنطقة بني مكادة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عمل المشتبه فيهم على رشقها بالحجارة وإلحاق خسارة مادية بالزجاج الواقي لإحدى سيارات الأمن الوطني، وذلك قبل أن يتم توقيف أربعة من بينهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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