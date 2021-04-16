بسبب تصريحاتها لوسائل إعلام مغربية.. فنانة مصرية تهاجم مريام فارس

2021-04-16 / 3:47 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

هاجمت الفنانة المصرية منة فضالي عبر موقع تويتر، الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عقب تصوير الأخيرة أول عمل تشارك فيه في مصر، خاصة بعد الضجة التي خلفتها تصريحاتها خلال تواجدها في المغرب.

و كتبت مريام فارس في تغريدتها على تويتر: “أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان.. فرحانة كتير إني اكون Trending في مصر بعد أقل من 24 ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر”.

و في سياق متصل ردت منة فضالي على تغريدة مريام فارس قائلة: “الله مش مصر كانت كوخة وانتي كتير وغالية على مصر؟ دلوقتي وحشاني يا مصر، يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كدة، العيب مش عليكي.. بس مصر بقى مش فرحانة بيكي مصر خط أحمر “.

و يشار أن ميريام فارس سبق أن صرحت في مؤتمر صحفي بأحد المهرجانات المغربية ردا على سؤال لماذا لا تكثف من حفلاتها في مصر بـ”أنا بقيت تقيلة على مصر”، الأمر الذي عرضها لوابل من الإنتقادات آنذاك.

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