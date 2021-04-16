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يهم التجار والحرفيين والمهنيين.. انطلاق عملية التسجيل بCNSS

2021-04-16 / 3:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن التجار والمهنيين والحرفيين المعنيين بنظام المساهمة الضريبية المهنية الموحدة، الذين قاموا بقديم إقرارهم الضريبي، أنه انطلاقا من يوم الاثنين المقبل سيتم فتح بوابة خاصة من أجل تسجيل افراد أسرهم.

وأفاد بلاغ للصندوق، توصلت هبة بريس بنسخة عنه، اليوم الجمعة، أنه وعلى غرار أجراء القطاع الخاص سيصبح بإمكان هذه الفئة بعد انصرام الأجل القانوني أن تستفيد من التغطية الصحية بموجب القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض.

ووضع الصندوق رهن إشارة المهنيين شريطا مصورا ودليلا توضيحيا عبر البوابة الرسمية وعلى صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، لشرح كيفية الاستفادة وطرق التسجيل. وفق المصدر

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‫2 تعليقات

  2. يريدون فقط جمع الاموال بطريقة احترافية تحت غطاء التغطية الصحية…… المغاربة مساكين يستغلونهم بعض البشر لتحقيق ما ييدون في اطاز التنمية البشرية هههههههههههههههههه

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