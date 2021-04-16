“تصفية معاشات البرلمانيين”.. بوانو يسابق الزمن لتوزيع “الملايير”

هبة بريس - الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب يسابق الزمن للتصويت على مشروع قانون تصفية معاشات المستشارين.

وفي هذا الصدد، برمج بوانو مشروع القانون المذكور، يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته والتصويت عليه.

وأضاف ذات المصدر، أن المستشارون يعتزمون النزول بثقلهم للتصويت على القانون المذكور بصيغته الحالية دون إدخال أية تعديلات عليه.

ولقي توقيت التصويت على القانون المذكور، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تزامنه والظرفية الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا.

هذا ويشار الى أن “وزيعة المستشارين” المنتظر تقسيمها تتجاوز 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة.

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