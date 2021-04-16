صورة من الارشيف - البرلمان المغربي
صورة من الارشيف - البرلمان المغربي

“تصفية معاشات البرلمانيين”.. بوانو يسابق الزمن لتوزيع “الملايير”

2021-04-16 / 2:48 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب يسابق الزمن للتصويت على مشروع قانون تصفية معاشات المستشارين.

وفي هذا الصدد، برمج بوانو مشروع القانون المذكور، يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته والتصويت عليه.

وأضاف ذات المصدر، أن المستشارون يعتزمون النزول بثقلهم للتصويت على القانون المذكور بصيغته الحالية دون إدخال أية تعديلات عليه.

ولقي توقيت التصويت على القانون المذكور، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تزامنه والظرفية الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا.

هذا ويشار الى أن “وزيعة المستشارين” المنتظر تقسيمها تتجاوز 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة.

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‫3 تعليقات

  2. هل هذا يعقل يا اصحاب العقول النيرة؟ و المغرب غارق في الديون الخارجية أولا،
    و هل صفة المستشار و البرلماني يعتبران مهنة حتى تمنح لهم هذا المال العمومي؛ إنه العبث

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