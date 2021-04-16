الملك يعطي بالقصر الملكي بفاس انطلاقة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية
الملك محمد السادس

فينانشال أفريك: تعميم الحماية الاجتماعية مشروع رائد إفريقيا وعربيا

2021-04-16 / 2:09 مساءً
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هبة بريس

كتبت الصحيفة الإلكترونية الإفريقية المتخصصة في المعلومات المالية ” فينانشال أفريك “، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية هو ” أحد أكبر الأوراش الاجتماعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأبرزت الصحيفة أن تعميم الحماية الاجتماعية يعد “مشروعا رائدا في إفريقيا والعالم العربي” ، مذكرة بإطلاق هذا المشروع رسميا الأربعاء الماضي بالتوقيع على الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وأشار أداما واد ، مدير الجريدة وكاتب المقال ، إلى أن أول المعنيين بهذا المشروع الكبير، هم المزارعون والحرفيون والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ، أو لنظام المقاول الذاتي أو نظام المحاسبة.

وذكرت الصحيفة ، بهذا الخصوص بكلمة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، محمد بنشعبون ، أمام جلالة الملك والتي أكد فيها أن تعميم الحماية الاجتماعية ، ستستفيد منه شرائح كبيرة من المواطنين وسيمكن من إدماج القطاع غير المهيكل.

ونقلت الصحيفة عن بنشعبون قوله “إن هذا المشروع المجتمعي ، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك ، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية ، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين ، وصيانة كرامة جميع المغاربة ، علاوة على إسهامه في إدماج القطاع غير المهيكل”.

وأشارت إلى أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالحماية الاجتماعية ، حرصت الحكومة على إعداد قانون – إطار ، تم تقديم خطوطه العريضة أمام جلالة الملك خلال اجتماع مجلس الوزراء في 11 فبراير 2021 ، والذي صادق عليه البرلمان.

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