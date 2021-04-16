بسبب خرق حظر التجوال الليلي .. توقيف 30 شخصا بطرفاية

أشعبان لحبيب- هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن عدد الموقوفين الذين تم اقتيادهم الى سرية الدرك الملكي بطرفاية، بعد خرقهم لحظر التجوال الليلي و عدم ارتداء الكمامة ليلة أمس الخميس، أزيد من 30 شخصا و الذين تبث في حقهم خرق القانون المعمول به، حيث تم إخضاعهم لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية، مع تحرير محضر مخالفة في حقهم.

وشددت السلطات المحلية والدرك الملكي، على أن مصالحها ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية، في جميع الشوارع وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف القوات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين بمدينة طرفاية.

وحتث مجموعة من الدوريات المشتركة، الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية وحظر التجول الليلي، كما توعدت بضبط المخالفين المستهترين بالطوارئ الصحية المتعلقة بحظر التجوال الليلي، بالاعتماد على وحدات أمنية مختلفة، هدفها الموحد ضمان تطبيق الطوارئ الصحية وتأمين القطاع وسلامة المواطن والحفاظ على ممتلكاتهم.

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