صورة تعبيرية

الحكومة ترخص بإنشاء محكمة ابتدائية ببوجدور

2021-04-16 / 1:15 مساءً
0
هبة بريس

أفادت وزارة العدل بأن مصادقة المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والقاضي بإنشاء محكمة ابتدائية بمدينة بوجدور، يأتي بناء على إحصائيات النشاط القضائي ومواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه الإحصائيات المسجلة بمركز القاضي المقيم ببوجدور خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تثبت الارتفاع المتزايد للقضايا المسجلة والمحكومة بهذه الوحدة القضائية.

كما تأتي المصادقة على مشروع المرسوم، حسب المصدر ذاته، اعتبارا للأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها مدينة بوجدور، وتوفرها على مؤهلات اقتصادية واعدة، واعتبارا لتطورها العمراني والديموغرافي الكبير المتزايد.

لذلك، يتابع البلاغ، تبين أن الحاجة أصبحت ماسة لترقية هذا المركز القضائي إلى محكمة ابتدائية، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها هذه المنطقة من ربوع الوطن، والاستجابة لحاجيات العدالة في الإقليم، وتسهيل الولوج إلى العدالة بالنسبة للمواطنين المغاربة والمستثمرين، وذلك من خلال توفير الخدمات القضائية المطلوبة دون تكبد عناء التنقل إلى المحكمة الابتدائية بالعيون التي تبعد عن مدينة بوجدور بحوالي 200 كلم.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينص على إحداث محكمة ابتدائية بتراب عمالة إقليم بوجدور، ويحدد اختصاصها المكاني ليشمل 4 جماعات، تشمل بوجدور ولمسيد وكلتة زمور وجريفية، مع التأكيد على تبعيتها للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون. كما يربط شروعها في تقديم خدماتها للمتقاضين والمواطنين بمجرد تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤولين القضائيين بها.

وفي تقديمه لمشروع المرسوم، يضيف المصدر ذاته، أبرز وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أنه يأتي في سياق جهود الوزارة لعقلنة الخريطة القضائية للمملكة وإرسائها على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدإ تقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل ولوجهم إلى المحاكم.

وخلص البلاغ إلى أنه بدخول هذا المرسوم حيز التنفيذ سيرتفع عدد المحاكم الابتدائية بالمملكة من 83 إلى 84 محكمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب خرق حظر التجوال الليلي .. توقيف 30 شخصا بطرفاية

بسبب خرق حظر التجوال الليلي .. توقيف 30 شخصا…

2021-04-16 / 1:21 مساءً
Photo of تورطوا في الغش.. الحموشي يصدر قرارات تأديبية في حق 38 موظف أمن

تورطوا في الغش.. الحموشي يصدر قرارات تأديبية في حق…

2021-04-16 / 12:20 مساءً
Photo of مجموعة أوزون تنظف مدينة الخميسات خلال السبع سنوات المقبلة

مجموعة أوزون تنظف مدينة الخميسات خلال السبع سنوات المقبلة

2021-04-16 / 11:22 صباحًا
Photo of الطريقة الكركرية تشيد مدرسة بإحدى قرى جمهورية الطوغو

الطريقة الكركرية تشيد مدرسة بإحدى قرى جمهورية الطوغو

2021-04-16 / 10:53 صباحًا
Photo of المغرب يعلق رحلاته الجوية مع 13 دولة جديدة

المغرب يعلق رحلاته الجوية مع 13 دولة جديدة

2021-04-16 / 10:35 صباحًا
Photo of تسجيل 600 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية

تسجيل 600 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية

2021-04-16 / 9:57 صباحًا
Photo of صحيفة إيطالية: المغرب أبان عن صمود اقتصادي ملحوظ خلال جائحة كورونا

صحيفة إيطالية: المغرب أبان عن صمود اقتصادي ملحوظ خلال…

2021-04-16 / 7:00 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أمطار رعدية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية

طقس الجمعة.. أمطار رعدية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية

2021-04-16 / 6:30 صباحًا
Photo of طنجة.. احتجاجات ضد قرار حظر التجول الليلي واعتقال 40 شخصا داخل مقهى شعبي

طنجة.. احتجاجات ضد قرار حظر التجول الليلي واعتقال 40…

2021-04-16 / 12:34 صباحًا
Photo of الدرك يوقف 11 شخصا خرقوا حالة الطوارئ بمنتجع سيدي بوزيد

الدرك يوقف 11 شخصا خرقوا حالة الطوارئ بمنتجع سيدي…

2021-04-16 / 12:14 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق