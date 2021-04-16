أمزازي: التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينبئ بآفاق واعدة

هبة بريس

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث والابتكار ينبئ بآفاق واعدة، خصوصا بعد شروع المغرب في مباشرة مسلسل الشراكة المتعلق بالبرنامج الأوروبي الجديد “أفق أوروبا”.

وأضاف أمزازي، خلال لقاء عمل مع سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الرباط، كلوديا فيدي، أن “صفة “بلد شريك” في برنامج “أفق أوروبا” ستسمح لبنيات البحث المغربية بالرفع من إسهامها ومشاركاتها، والتي تمكنت، في إطار برنامج “أفق 2020″، من الاستفادة من تمويل 69 مشروعا بقيمة 6,88 مليون يورو.

وأبرز، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة، أن هذه المبادرة سنحت للمغرب باحتلال المرتبة الثانية من حيث مشاركة دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط في طلبات مشاريع البرنامج المذكور.

من جانبها، أعربت فيدي عن ارتياحها وثقتها في التقدم الملموس للمفاوضات التي تهدف إلى حصول المغرب على صفة “بلد شريك” في برنامج “أفق أوروبا”.

كما أشارت، وفق المصدر ذاته، إلى الإعلان الأوروبي الجديد لسياسة الجوار الجنوبي التي يتبوأ فيها المغرب مكانة متميزة، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

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