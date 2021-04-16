وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
صورة تعبيرية

إطلاق المحطة الثانية من مرحلة التوجيه المدرسي والمهني

2021-04-16 / 12:08 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية، أن المحطة الثانية من مسطرة التوجيه المدرسي والمهني، برسم الموسم الدراسي 2020-2021، التي انطلقت اليوم الخميس، ستستمر إلى غاية الثلاثاء 27 أبريل الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه المحطة الثانية انطلقت عبر منظومة “مسار” للتدبير المدرسي، من خلال الرابط https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris، موردة أنه يتعين على تلميذات وتلاميذ جميع مستويات التعليم الثانوي الإعدادي، ومستويي الجذوع المشتركة والسنة الأولى من سلك البكالوريا بالتعليم الثانوي التأهيلي، التعبير عن اختياراتهم الدراسية والتكوينية النهائية، عبر هذه المنظومة وإيداع طلباتهم المستخرجة من فضاء “متمدرس” والموقعة من طرف أولياء أمورهم لدى الإدارة التربوية بمؤسساتهم الثانوية قصد المصادقة.

كما يتعين على جميع تلميذات وتلاميذ المستوى السادس من التعليم الابتدائي، الراغبين في متابعة دراستهم أو تكوينهم بأحد الاختيارات الدراسية ذات الولوج المحدود بالسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي، أو بسلك التخصص بالتكوين المهني، تعبئة النموذج الورقي المسلم لهم من طرف مدارسهم الابتدائية، ثم إيداعه لدى إدارتها التربوية، بعد توقيعه من طرف أولياء أمورهم خلال الفترة نفسها.

وللمزيد من المعلومات حول الإجراءات المعمول بها بهذا الخصوص، يضيف البلاغ، يمكن الاطلاع على المقرر الوزاري رقم 013.21، في شأن اعتماد مسطرة جديدة للتوجيه المدرسي والمهني، الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 بالبوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma

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