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المغرب يعلق رحلاته الجوية مع 13 دولة جديدة

2021-04-16 / 10:35 صباحًا
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هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للمطارات، تعليق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكر المكتب، أنه القرار الجديد يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر، من وإلى كل من ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، وهنغاريا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.

هذا ويشار الى أن السلطات المغربية علقت رحلاتها الجوية مع عدد من الدول خوفا من انتشار فيروس كورونا والسلالة المتحورة.

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