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تسجيل 600 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية

2021-04-16 / 9:57 صباحًا
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هبة بريس

أكد قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة، أفضت، خلال شهر شعبان، إلى تسجيل 600 مخالفة في مجال مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة، في بلاغ حول اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن هذه المخالفات همت عدم إشهار الأثمان، وعدم الادلاء بالفاتورة، وعدم احترام معايير الجودة والنظافة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة همت 20.544 نقطة بيع.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، في هذا الصدد، اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية والقانونية ضد المخالفين، مشيرا أيضا إلى أن اللجن المختلطة قامت بحجز وإتلاف حوالي 121 طن من المواد الاستهلاكية غير الصالحة أو التي لا تستجيب لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

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