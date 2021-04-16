طنجة.. احتجاجات ضد قرار حظر التجول الليلي واعتقال 40 شخصا داخل مقهى شعبي

هبة بريس- مكتب طنجة

أوقفت المصالح الأمنية بطنجة، عشرات الأشخاص، مساء اليوم الخميس ، بعد خروجهم للاحتجاج ضد قرار حظر التجول الليلي بمنطقة بني مكادة.

وخرج عشرات الشباب والمراهقين لشوارع منطقة بني مكادة ، في محاولة لتنظيم مسيرة ضد قرار منع إقامة صلاة التراويح بسبب حالة الطوارئ الصحية.

كما أوقفت المصالح الامنية مساء اليوم ، مجموعة من الأشخاص بعد مداهمة مقاهي متواجد بكل من أحياء مغوغة وعزيب الحاج قدور، إثر عدم إلتزامهم بتدابير حالة الطوارئ الصحية.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 40 شخصا كانوا داخل المقهى لرفضهم الإمتثال لتدابير وإجراءات الإغلاق الليلي التي أقرتها السلطات الحكومية للحد من تفشي السلالات المتحورة لفيروس كورونا.



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