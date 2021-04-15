لجنة وزارية : الأسواق مزودة بكل المواد الأساسية خلال شهر رمضان

هبة بريس ـ الرباط

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، التي عقدت اليوم الخميس أولى اجتماعاتها خلال شهر رمضان، أن الأسواق مزودة بشكل جيد من كل المواد الأساسية سواء كانت غذائية أو طاقية أو مواد التعقيم والنظافة.

وأوضحت اللجنة، التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمكونة من القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية، أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات وذلك لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.

وأشار بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة إلى أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا تعرف استقرارا خلال هذه الفترة على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط والأسواق التجارية الكبرى، باستثناء بعض المواد كما هو الشأن بالنسبة للطماطم التي عرفت أسعارها بعض الارتفاعات.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للتذكير بالتدابير التحضيرية التي اتخذتها الحكومة خلال هذه السنة من أجل توفير المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل بأسعار مناسبة وبالجودة الضرورية والتي تضمن سلامة المستهلك.

ويدخل هذا الاجتماع في إطار العمل التنسيقي والاستشرافي الذي تقوم به اللجنة طيلة السنة والتي يتم تكثيفه خلال هذا الشهر الكريم من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.

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