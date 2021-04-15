طنجة..الأمن يكشف تفاصيل اعتداء على سيدة بواسطة السلاح الأبيض
تفاعلت مصالح ولاية امن طنجة بجدية مع شريط فيديو متداول حول محاولة اعتداء شخصين يحملان اسلحة بيضاء على محل بمنطقة النجمة بطنجة .
و بمراجعة سجلات المصالح الامنية تبين ان القضية كانت موضوع تدخل سابق لمصالح الدائرة الامنية الثانية التي اوقفت الشخص الظاهر في الفيديو و الحامل لسلاح ابيض بعد ان تقدمت صاحبة محل للحلاقة بالنجمة بشكاية تتعلق بتعرضها للتهديد بالسلاح الابيض من طرف شخصين معروفين لديها بسبب شجار لفظي تطور للتهديد .
عملية التوقيف كانت من طرف فرقة شرطة النجدة التي كانت قريبة من مكان الحدث و تمكنت من توقيف الشخص الظاهر في الفيديو وهو من ذوي السوابق العدلية و احالته على الدائرة الامنية الثانية التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة .
في حين تمكنت المصالح الامنية المختصة من تحديد هوية الشخص المرافق له و الظاهر ايضا في الفيديو ، حيث ان البحث جاري قصد توقيفه لتقديمه امام النيابة العامة .