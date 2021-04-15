طنجة..الأمن يكشف تفاصيل اعتداء على سيدة بواسطة السلاح الأبيض

هبة بريس ـ طنجة

تفاعلت مصالح ولاية امن طنجة بجدية مع شريط فيديو متداول حول محاولة اعتداء شخصين يحملان اسلحة بيضاء على محل بمنطقة النجمة بطنجة .

و بمراجعة سجلات المصالح الامنية تبين ان القضية كانت موضوع تدخل سابق لمصالح الدائرة الامنية الثانية التي اوقفت الشخص الظاهر في الفيديو و الحامل لسلاح ابيض بعد ان تقدمت صاحبة محل للحلاقة بالنجمة بشكاية تتعلق بتعرضها للتهديد بالسلاح الابيض من طرف شخصين معروفين لديها بسبب شجار لفظي تطور للتهديد .

عملية التوقيف كانت من طرف فرقة شرطة النجدة التي كانت قريبة من مكان الحدث و تمكنت من توقيف الشخص الظاهر في الفيديو وهو من ذوي السوابق العدلية و احالته على الدائرة الامنية الثانية التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة .

في حين تمكنت المصالح الامنية المختصة من تحديد هوية الشخص المرافق له و الظاهر ايضا في الفيديو ، حيث ان البحث جاري قصد توقيفه لتقديمه امام النيابة العامة .

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