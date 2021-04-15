كادير : إنطلاق مبادرة " الحوت بثمن معقول" تحمي المستهلك وتحارب " الوسطاء"

أكادير : إنطلاق مبادرة ” الحوت بثمن معقول” تحمي المستهلك وتحارب ” الوسطاء”

2021-04-15 / 10:50 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس 
دعا متدخلون ضمن ندوة صحفية نظمت اليوم الخميس 15 أبريل الجاري،  باكادير  لتسليط الضوء على إطلاق مبادرة” الحوت بثمن معقول” في نسختها الثالثة، التي تتم بتنسيق بين مجهزي الصيد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، على أهمية تشجيع المبادرات الداعية إلى تعزيز إستهلاك السمك على المستوى الوطني، والدفع في إتجاه رفع حجم إستهلاك الأفراد من هذه المادة الحيوية بالمملكة .
وتضخ الدورة الثالثة أزيد من 3500 طن من الأسماك والمنتوجات البحرية المختلفة ، حسب  ما أكده المنظمون في مداخلات متطابقة ضمن ذات الندوة التي إحتضنها المعهد العالي للصيد البحري بأكادير، فيما أكدت المداخلات  أن المبادرة المنظمة تحت شعار “العام القروي في صلب إهتماماتنا”، ستغطي هذه السنة قرابة 30 مركزا للبيع، موزعة على التراب الوطني ، إلى جانب 16 سوقا أسبوعيا بالجماعات القروية .
وإقترحت المبادرة هذه السنة مجموعة من الأثمنة التفضيلية، لأصناف سمكية تعرف إقبالا مطردا خلال الشهر الفضيل، حيث سيكون المستهلك المغربي على موعد مع سمك السنديا ب 28 درهما للكيلوغرام، و30 درهما للصول، و25 درهما لسمك الميرنا، و15 درهما لاباتيش. فيما تقترح المبادر قيمة تتراوح بين 60 و80 درهما للكيلوغرام من الكروفيت المعالج . و60 درهما للسبية المعالجة. وهو نفس الثمن الذي سيباع به كل من الدوراد والباجو الملكي. إلى جانب أصناف أخرى حسب طلب المستهلكين .
وطالب المنظمون على لسان فؤاد بنعلالي، وزارة الصيد ومعها باقي المتدخلين إلى التفكير بجدية، في جعل مبادرة الحوت بثمن معقول حاضرة على طول السنة ، وبشكل مقنن وفق دفتر تحملات يلتزم به الباعة  بنقط البيع المحددة سالفا وهو ذات الطرح الذي أكد عليه محمد الكيماوي رئيس جمعية المستهلكين بأكادير الكبير.

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تعليق واحد

  1. حححح كيدحكو على الشعب هادي أتمنة في صالح الطبقة البرجوازية لا أقل ولا أكثر المواطن العادي كتبقى 25 درهم للكيلو الواحد كنصف الأجرة ديالو اليومية أوهاد شي ماشي معقول…!!!

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