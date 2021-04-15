مجهول يخرّب مقر تابع للأوقاف بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

تعرض مقر المركب الثقافي والاداري التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بمنطقة “الزياتن” بطنجة، للتخريب من طرف شخص مجهول الهوية، مساء اليوم الخميس ، ماخلف خسائر مادية كبيرة بالمؤسسة الدينية.

وأفاد شهود عيان أن المعني بالأمر الذي لاتزال هويته مجهولة الى حدود كتابة هاته الأسطر، عمد الى رشق المركب بالحجارة ،ماتسبب في تكسير زجاج واجهة المقر باكمله.

وبمجرد ارتكابه لفعلته ،فر المعني بالامر، الى وجهة مجهولة حيث يجري البحث لتحديد هويته من طرف المصالح الامنية التي حلت على وجه السرعة بعين المكان.

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