الجماية الاجتماعية
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خبير إسباني : تعميم الحماية الاجتماعية تتويج للسياسة الاجتماعية للملك

2021-04-15 / 10:04 مساءً
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هبة بريس ـ و م ع

قال الخبير القانوني الإسباني، ميغيل أنخيل بويول، اليوم الخميس، إن تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب هو مشروع بالغ الأهمية يشكل تتويجا للسياسة الاجتماعية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد أنخيل بويول في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الحماية الاجتماعية لجميع فئات ومكونات الشعب المغربي كانت دائما في قلب اهتمامات جلالة الملك، الذي يواصل إطلاق المبادرات لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا في المملكة”.

وأوضح أنخيل بويول أن هذا المشروع الطموح الذي يغطي كل الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية، سيكون له أثر إيجابي في تقليص الفوارق الاجتماعية، كما سيعطي زخما جديدا لمبادئ التضامن والتلاحم التي تشكل ركيزتين من ركائز العمل الذي قام به المغرب في العقود الأخيرة.

وقال بويول إن الأمر يتعلق بتكريس جديد لسياسة المغرب في المجال الاجتماعي وآلية للتنمية على طريق دعم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للعمال وضمان حقهم في العمل اللائق، وهو الأمر الذي ستكون له آثار إيجابية على الأداء الاقتصادي للمملكة.

وحسب الخبير القانوني الإسباني، فإنه يجب الاعتراف بالإنجازات والمكتسبات التي حققها المغرب في المجال الاجتماعي والإشادة بها، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في وقت قياسي في وضع نظام للحماية الاجتماعية لا يختلف عما لدى الأمم والدول العظيمة الأخرى.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس، أمس الأربعاء، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي في مرحلة أولى الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

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