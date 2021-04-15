زوج يقتل زوجته بمطرقة بـإنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إهتزت التمسية التابعة إداريا الى عمالة إنزكان أيت ملول، على وقع جريمة بشعة، إقترفها زوج في الستينيات من عمره، في حق زوجته، بعد أن وجه لها عدة ضربات على مستوى الرأس بواسطة ” مطرقة” اسقطتها في دماءها أمام أبناءها قبيل على اذان صلاة المغرب من مساء اليوم الخميس 15 أبريل الجاري.

وبحسب الجيران ، فقد سمع خصام بين الزوجين ، قبل أن يتحول إلى إعتداء على الزوجة بواسطة ” مطرقة ” وبعد أن تأكد الزوج أن زوجته سلمت روحها لخالقها ، حاول بدوره تناول مادة سامة من أجل وضع حد لحياته .

وبعد إخطارها من طرف الجيران، حلت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي للدرك الى مسرح الجريمة، وتم نقل الزوجة الضحية لمستودع الأموات، فيما تم نقل الزوج لتلقي الاسعافات الضرورية وسط تشديد المراقبة عليه، من أجل تقديمه للعدالة بالمنسوب له .

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