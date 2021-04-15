محكمة “طاس” تعاقب الوداد بسبب ويليام جيبور

هبة بريس ـ رياضة

تعرض الوداد الرياضي لعقوبة مالية جديدة وكبيرة في محكمة التحكيم الرياضية “طاس”، وذلك بسبب الدولي الليبيري ويليام جيبور، الهداف السابق للفريق الأحمر.

وقضت محكمة “طاس” بإلزام الوداد الرياضي بتسديد مبلغ 585 مليون سنتيم للاعب ويليام جيبور، بعدما لجأ الأخير إلى المحكمة المذكورة من أجل الحصول على مستحقاته.

وكان ويليام جيبور قد طالب بالحصول على مليار و100 مليون سنتيم، بيد أن محكمة “طاس” قررت في الأخير أحقيته في الحصول على 585 مليون سنتيم، ما سيفرض على الفريق الأحمر دفع المبلغ المذكور للاعب في الآجال المحددة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0