نقابة تطالب بوقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة المتعاقدين

iهبة بريس ـ الرباط

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجهات المعنية بوقف المتابعات القضائية في حق عدد من نساء ورجال التعليم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، واعتماد الحوار والتواصل والإنصات إلى مطالب الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية.

وحذرت النقابة التعليمية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية من “مغبة الاستمرار في نهج سياسة الأذن الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة”. وكذا “تجاهل نداءات ممثليها من النقابات الجادة والمسؤولة التي أسهمت تاريخيا في تقريب وجهات النظر، وشكلت قوة اقتراحية قدمت من خلالها حلولا نوعية لمختلف القضايا والملفات الأشد صعوبة وتعقيدا عبر مسار الحوار”.

ودعت النقابة ذاتها، السلطات العمومية إلى احترام حق التظاهر السلمي وفق ما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل. محذرة من “مغبة الاستمرار في تبني مقاربات تأزيمية يركبها التعنت ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، واللعب على مزيد من الوقت الذي لن يساهم في حلحلة الوضع”.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى عدم اعتماد مقاربات انتقامية سيكون المتضرر الأكبر منها هو الناشئة المغربية. مشيرة إلى تسطيرها برنامجا احتجاجيا يتجاوب مع نضالات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة “بالتزامن مع استمرار الاعتقالات والمحاكمات على خلفية النضال”

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