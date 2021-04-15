كيلو سلو ب 5à الف درهم
الصورة تعبيرية

كيلو “سلو” بـ 5 ملايين سنتيم ..الغاية انسانية بامتياز ( صورة )

2021-04-15 / 8:30 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

نشر الفاعل الجمعوي صاحب جمعية “عطاء الخير”،جلال عويطة، صورة توثق ل بيع 1 كيلوغرام من “سْلّو” بمبلغ 47700 درهم بعد عرضه في مزاد علني على صفحته بالأنستغرام.

ويعود “كيلو سلو” لمواطنة تدعى عزيزة، عرضته للبيع من أجل جمع تبرعات لعلاج زوجها المصاب بالسرطان، إعالة أطفالها الصغار.

وقال عويطة في تدوينته بالانستغرام “بغيت نقول لكل المجتمع المغربي أنه لا غنى لبعضنا عن بعض وأنه بتوحد جهودنا جميعاً نقدرو نصنعو أشياء رهيبة”.

وتابع “كل امرأة تشتغل بذراعها من أجل أسرتها خاص نكونو سند ليها ونعاونوها في أعمالها وهذا هو سر نجاح أي مجتمع .. دعم البعض للبعض، قبل ان يضيف “أن التأثير الحقيقي هو تغيّر أحوال الناس نحو الافضل وتصنع ليهم مستقبل زوين وعظيم وأن فالمغرب طاقات كثيرة وجب استثمارها لصالح المجتمع ونهضته”.

الى ذلك ، يعرف ان جلال عويطة قام بمزادات سابقة من أجل المساهمة في حفر العديد من الآبار وببناء العديد من المدارس وغيرها من الأعمال الخيرية من أجل مساعدة المحتاجين.

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