تعميم التغطية الإجتماعية
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منتدى افريقي : تعميم الحماية الاجتماعية سيعود بالنفع على المغاربة

2021-04-15 / 5:57 مساءً
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هبةبريس ـ الرباط

قال رئيس منتدى الأعمال الإفريقي، لاديسلاس بروسبر أغبيسي، إن تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب يعد مسعى طموحا للغاية سيعود بالنفع على الشعب المغربي.

وأضاف أغبسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء بفاس حفل إطلاقه، “لقد كان لجلالة الملك محمد السادس على الدوام، دور ريادي في المشاريع الاجتماعية التي تعود بالنفع على المواطنين المغاربة”.

كما أكد أن إطلاق هذا المشروع في سياق الأزمة الصحية والتباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي بسبب وباء كوفيد -19 ، “يجسد الإرادة الملكية الحازمة لضمان التنزيل الأمثل للأوراش الاجتماعية التي تضع المواطن في صلب اهتماماتها”.

وأشار إلى أن هذا المشروع الكبير يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة، علما أنه بحلول عام 2025 ستخصص المملكة مبلغا سنويا إجماليا قدره 51 مليار درهم منها 23 مليار ممولة من الميزانية العامة للدولة.

وبعد أن أشاد بالدور القيادي لجلالة الملك، أكد أغبسي على ضرورة استفادة البلدان الأفريقية الأخرى من التجربة المغربية من أجل بلورة برامج اجتماعية مماثلة تهدف إلى تخفيف الصعوبات التي تواجهها الفئات الأكثر هشاشة.

وقال إن “المغرب وقف دائما إلى جانب البلدان الأفريقية “، مشيرا إلى أن المملكة مافتئت تقوم بمبادرات من أجل نماء إفريقيا وتقدم نموذجا ملهما للقادة الآخرين في القارة.

كما هنأ أغبيسي، باسم منتدى الأعمال الأفريقي، المغرب على هذا المكتسب المهم ، مؤكدا أن هذا النوع من المشاريع الموجهة للأشخاص الأكثر عوزا يثبت أنه مايزال هناك أمل في القارة الأفريقية.

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