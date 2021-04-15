بسبب كورونا…أمريكا تدعو مواطنيها إلى تفادي السفر إلى المغرب

هبةبريس ـ الرباط

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى المغرب في الوقت الحالي، لتفادي احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتحوراته.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة الأمريكية، على موقعها الرسمي، أنه حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يكونون معرضين للإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا ونشرها وبالتالي عليهم تجنب السفر إلى المغرب.

وأضافت أنه على المسافرين أن يحصلوا على تطعيم كامل قبل السفر مع ضرورة ارتداء الكمامات، والابتعاد مسافة 6 أقدام عن الآخرين، وتجنب الازدحام في حال ما كان ولا بد من سفرهم إلى المغرب”.

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