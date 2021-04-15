سياسي مغربي يتنازل عن نصف راتبه لدعم المتضررين من الإغلاق الليلي

هبة بريس ـ الرباط

لجأ عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون سابقا للفضاء الازرق حيث أعلن عن تنازله عن نصف راتبه الذي يتلقاه من عمله كأستاذ جامعي، وتوجيهه نحو الفئات المتضررة من الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان.

وتحدث بوعيدة في مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع “الفايسبوك” قائلا “أتنازل عن نصف راتبي كأستاذ جامعي، رغم أنه ليس براتب كبير، لكنها محاولة لمساعدة مجموعة من الأسر المحتاجة التي ستتوقف مداخليها خلال شهر رمضان”.

ودعا الفاعل السياسي، “الجميع إلى التضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة المتضررة من الإغلاق الليلي، لتتمكن من قضاء هذا الشهر في ظروف مريحة”.

وحول عبد الرحيم بوعيدة بوصلة الحديث نحو ” السياسيين، بمن فيهم البرلمانيين والمنتخبين ورؤساء المجالس الترابية والميسورين” للسير على نفس النهج تيسيرا لحياة كلمن تضرر من الإغلاق الليلي

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