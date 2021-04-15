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خلال 24 ساعة .. تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-04-15 / 4:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس ، عن تسجيل 596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 504 آلاف و 260 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي إتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية.

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