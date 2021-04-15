مصر تجدد دعمها للحل الأممي لقضية الصحراء المغربية

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، مباحثات عبر تقنية الإتصال المرئي مع وزير الخارجية المصري، ⁧‫سامح شكري.

وخلال هذه المباحثات، جدد الوزير المصري، دعم بلاده للحل الأممي لقضية الصحراء المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن 2351.

كما رحب الوزير، بجهود المملكة المغربية الجادة وذات المصداقية للدفع قُدمًا بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية.

ما رأيك؟ المجموع 19 آراء 3 16