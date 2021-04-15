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الجزائر.. تدهور الحالة الصحية ل23 معتقلا يخوضون إضرابا عن الطعام

2021-04-15 / 3:02 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن الحالة الصحية ل23 معتقلا، جرى إيقافهم يوم 3 أبريل، خلال مسيرة بالجزائر العاصمة، وتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت، تدهورت على إثر الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه منذ 9 أيام.

وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، أن بعض معتقلي الحراك، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ تسعة أيام، في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، تم نقلهم إلى المستشفى إثر تدهور حالتهم الصحية.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن “أولى عمليات الإجلاء المستعجلة إلى المستشفى، من سجن الحراش، من بين معتقلي الحراك، الموجودين رهن الحبس المؤقت، منذ 3 أبريل”.

وأعربت الرابطة، في هذا الاتجاه، عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية لهؤلاء المعتقلين، داعية إلى الإفراج عنهم فورا.

وأكدت أنها “ستحمل السلطات السياسية والقضائية المسؤولية عن أي تطور وخيم للوضع، حتى لا تتكرر مآس أخرى، مثل مأساتي المرحومين تالمات وفخار”.

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