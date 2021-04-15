انتقاء أولي ل 273 مترشح لمناصب مدير ومدير الدراسة بالتعليم الثانوي

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) عن الانتقاء الأولي ل273 مترشحة ومترشحا لمنصبي مدير مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي برسم سنة 2021.

ووفق النتائج التي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي www.men.gov.ma ، فإن هؤلاء المنتقين يتوزعون بين 158 منتسب للتعليم الثانوي الإعدادي و158 للتعليم الثانوي التأهيلي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن عدد المشاركين في هذه العملية بلغ 304 مترشحا، منهم 162 بسلك التعليم الثانوي الإعدادي و142 بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، داعية المستفيدين من الانتقاء الأولي إلى ربط الاتصال فورا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تم انتقاؤهم بها، من خلال الولوج إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بها، قصد الاطلاع على الجدولة الزمنية للمقابلات والإجراءات المتعلقة بها، مع ضرورة إدلاء المعنيات والمعنيين بالأمر بجميع الوثائق المطلوبة إلى اللجن المشرفة على هذه المقابلات.

كما تنهي الوزارة إلى علم المعنيين بالأمر أنها ستفتح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور نتائج الانتقاء الأولي باب الطعون، حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المختصة بالأكاديمية التي ستعمل على إرسال جميع الطعون، قبل 26 أبريل 2021 إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، علما أنه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0