ادارة واد زم تحتج على توقيت مباراتها أمام الوداد

2021-04-15 / 1:26 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

احتجت إدارة سريع وادي زم , على توقيت مباراة فريقها أمام الوداد الرياضي، والذي برمج يوم الثلاثاء المقبل 20 أبريل 2021، المندرجة ضمن ثمن نهائي كأس العرش .

وراسل المكتب المديري يوم الثلاثاء الماضي 13 أبريل 2021، كلا من رئيس العصبة الاحترافية والكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ برمجة مباراة ﺛﻤﻦ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ بين ﻓﺮيقي سريع وادي زم وﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ , و بالتدخل لتأخير مباراة فريقها والوداد الرياضي، إلى غاية يوم الأربعاء المقبل 21 أبريل 2021، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق الوطنية , بحكم ان السريع ﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﻚ ﺁﺳﻔﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺒﺖ المقبل 17 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2021، على أن يعود ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ المقبل ﻭعليه لن يكون أمام وقت للتدرب ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 21 أبريل 2021، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺮﺹ.

وأشار بلاغ سريع وادي زم، أن الوداد الرياضي سيلعب اليوم الخميس 15 أبريل 2021، أمام مولودية وجدة، لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الاحترافي، أي أنه سيستفيد من خمسة أيام راحة .

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