وزارة أمزازي: 73% من المستفيدين من منح التميز في البحث إناث

هبة بريس

استحوذت الإناث على نسبة 73 في المائة من بين 300 مستفيد من منحة التميز في البحث التي منحتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برسم نسخة 2021.

ووفق بلاغ للوزارة المذكورة، فإن المركز الوطني للبحث العلمي والثقني ، المكلف بتسليم هذه المنح السنوية ، نشر نتائج مداولات لجنة تقييم منح التميز في البحث كما صادقت عليها اللجنة الوطنية لمنح التميز في اجتماعها المنعقد مطلع الأسبوع الجاري.

وتتوزع المنح المخولة برسم نسخة 2021 على جامعة محمد الخامس بالرباط (52)، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (49)، وجامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس (37).وجامعة عبد المالك السعدي (31)، وجامعة ابن زهر (26)، وجامعة القاضي عياض (22)، وجامعة السلطان مولاي سليمان (20)، وجامعة محمد الأول (17)، وجامعة ابن طفيل (13)، وجامعة شعيب الدكالي (08)، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (07)، وجامعة الحسن الأول (07)، وجامعة مولاي إسماعيل (06)، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (04)، والمعهد الوطني للبريد والمواصلات (01).

وتتميز هذه النسخة باستفادة 72 في المائة من الممنوحين في مجال العلوم الحقة والطبيعية (44 منحة في مجال علوم المهندس، و42 في المعلوميات، و36 في البيولوجيا، و35 في الفيزياء، و33 في الكيمياء، و16 في الرياضيات و09 في الجيولوجيا)،

أما نسبة الممنوحين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية فبلغت 28 في المائة (16 منحة في القانون و48 في الاقتصاد والتدبير و21 منحة في الآداب).

وتأتي هذه المنحة في إطار تشجيع الطلبة المتفوقين لمتابعة دراساتهم في سلك الدكتوراه، وتحفيزهم على قيم التميز والابتكار، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار والانخراط في مجتمع المعرفة.

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