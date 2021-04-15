العثور على 2000 كيس بلاستيكي بمعدة “ناقة”

ع اللطيف بركة - هبة بريس

عثر عاملون في مجال البيئة بصحراء دبي بالامارات العربية المتحدة، على أكثر من 2000 كيس بلاستيكي في معدة جمل .

الخبر تناولته صحيفة ” واشنطن بوست” والذي حذر فيه كاتبه بالمشكلة الكبرى التي يمثلها التلوث بمخلفات البلاستيك.

وذكرت الصحيفة “أن باحثين وجدوا أكثر من 300 جمل ميتاً في الإمارات بعد أن أكلت فضلات الإنسان، وجملاً ابتلع لوحده أكثر من 2000 كيس بلاستيكي مما شكل كتلة بحجم حقيبة كبيرة داخل معدته.

بالنسبة للحيوانات، يمكن أن يتسبب تناول البلاستيك في حدوث تقرحات وآلام شديدة وشعور مستمر بالامتلاء، وبالتالي تؤدي هذه النفايات إلى نزيف معوي وجفاف وسوء تغذية وصولاً إلى الموت.

واعتبر ماركوس إريكسون، المؤسس المشارك لمعهد “5 جيريس” البيئي الذي اكتشف الواقعة، أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم قدرة المجتمع على تصور التلوث البلاستيكي باعتباره وباء. وقال إن “جائحة التلوث البلاستيكي تمتد من قمم الجبال إلى أعماق البحر. لكن النظرة الضيقة للمشكلة تحد من قدرتنا على حلها”.

ويناشد إريكسون ومعهده قادة العالم لتوقيع معاهدة للأمم المتحدة بشأن التلوث البلاستيكي تهدف إلى إلغاء المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية الضارة وإدخال بدائل مستدامة. غير أن إنتاج البلاستيك يتفاقم لأنه، وفقاً للتوقعات، سيتم إنتاج أكثر من 600 مليون طن في عام 2025 مقابل 400 مليون قبل بضع سنوات.

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