العثور على 2000 كيس بلاستيكي بمعدة “ناقة”

2021-04-15 / 1:04 مساءً
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

عثر عاملون في مجال البيئة بصحراء دبي بالامارات العربية المتحدة، على أكثر من 2000 كيس بلاستيكي في معدة جمل .

الخبر تناولته صحيفة ” واشنطن بوست” والذي حذر فيه كاتبه بالمشكلة الكبرى التي يمثلها التلوث بمخلفات البلاستيك.

وذكرت الصحيفة “أن باحثين وجدوا أكثر من 300 جمل ميتاً في الإمارات بعد أن أكلت فضلات الإنسان، وجملاً ابتلع لوحده أكثر من 2000 كيس بلاستيكي مما شكل كتلة بحجم حقيبة كبيرة داخل معدته.

بالنسبة للحيوانات، يمكن أن يتسبب تناول البلاستيك في حدوث تقرحات وآلام شديدة وشعور مستمر بالامتلاء، وبالتالي تؤدي هذه النفايات إلى نزيف معوي وجفاف وسوء تغذية وصولاً إلى الموت.

واعتبر ماركوس إريكسون، المؤسس المشارك لمعهد “5 جيريس” البيئي الذي اكتشف الواقعة، أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم قدرة المجتمع على تصور التلوث البلاستيكي باعتباره وباء. وقال إن “جائحة التلوث البلاستيكي تمتد من قمم الجبال إلى أعماق البحر. لكن النظرة الضيقة للمشكلة تحد من قدرتنا على حلها”.

ويناشد إريكسون ومعهده قادة العالم لتوقيع معاهدة للأمم المتحدة بشأن التلوث البلاستيكي تهدف إلى إلغاء المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية الضارة وإدخال بدائل مستدامة. غير أن إنتاج البلاستيك يتفاقم لأنه، وفقاً للتوقعات، سيتم إنتاج أكثر من 600 مليون طن في عام 2025 مقابل 400 مليون قبل بضع سنوات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر.. تدهور الحالة الصحية ل23 معتقلا يخوضون إضرابا عن الطعام

الجزائر.. تدهور الحالة الصحية ل23 معتقلا يخوضون إضرابا عن…

2021-04-15 / 3:02 مساءً
Photo of مصر تسمح لشخصين من طاقم السفينة “المحجوزة” بالسفر لظروف طارئة

مصر تسمح لشخصين من طاقم السفينة “المحجوزة” بالسفر لظروف…

2021-04-15 / 1:44 مساءً
Photo of ليتوانيا تدعو الدنمارك لتسليمها لقاح “أسترازينيكا” المتخلى عنه

ليتوانيا تدعو الدنمارك لتسليمها لقاح “أسترازينيكا” المتخلى عنه

2021-04-15 / 11:22 صباحًا
Photo of ايفانكا ترامب تتلقى الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”

ايفانكا ترامب تتلقى الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”

2021-04-15 / 10:56 صباحًا
Photo of مقتل شاب من أصل إفريقي يُشعل احتجاجات جديدة بأمريكا

مقتل شاب من أصل إفريقي يُشعل احتجاجات جديدة بأمريكا

2021-04-15 / 8:00 صباحًا
Photo of الصحة العالمية :اصابات كورونا تواصل الارتفاع للأسبوع السابع

الصحة العالمية :اصابات كورونا تواصل الارتفاع للأسبوع السابع

2021-04-15 / 7:00 صباحًا
Photo of تقرير: الدنمارك تلغي إقامات السوريين بالجملة

تقرير: الدنمارك تلغي إقامات السوريين بالجملة

2021-04-14 / 11:38 مساءً
Photo of إسبانيا.. الحكومة تستبعد تمديد حالة الطوارئ الصحية لما بعد 9 ماي

إسبانيا.. الحكومة تستبعد تمديد حالة الطوارئ الصحية لما بعد…

2021-04-14 / 9:40 مساءً
Photo of المفوضية الأوروبية تحدد موعد العمل بـ”جواز سفر كورونا”

المفوضية الأوروبية تحدد موعد العمل بـ”جواز سفر كورونا”

2021-04-14 / 8:08 مساءً
Photo of رصد إنفلونزا الطيور على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف

رصد إنفلونزا الطيور على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف

2021-04-14 / 6:47 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق