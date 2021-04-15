صورة تعبيرية

“كنوبس”: إعفاء زوجات المؤَمنين وأزواج المؤَمنات من شهادة عدم العمل

2021-04-15 / 12:35 مساءً
1
هبة بريس

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء زوجات المؤَمنين وأزواج المؤَمنات من الإدلاء بشهادة عدم العمل لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، وذلك ابتداء من 15 أبريل 2021.

وعليه، فإن الصندوق ، وفق بلاغ له ، ومعه التعاضديات المؤَمنين والمؤَمنات ، لن يطالب بهذه الوثيقة الإدارية سواء عند طلب التسجيل لأول مرة أو عند تحيين وضعيتهم الإدارية، مفيدا بأنه سيتم التحقق من أحقية أزواجهم في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض عبر تبادل المعطيات مع الجهات المعنية.

ويندرج هذا القرار في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التسجيل في التأمين الإجباري عن المرض المعتمدة من طرف الصندوق استجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ومنشور رئيس الحكومة رقم 2021-8 المتعلق بتبسيط مساطر التسجيل في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.

وذكر البلاغ بأن عدد زوجات المؤَمنين وأزواج المؤَمنات يبلغ 521 ألف و675 شخصا بما يمثل 17 في المائة من إجمالي الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي يبلغ عددها 3.1 مليون شخص.

وقد كان هؤلاء الأزواج ملزمين بالإدلاء بشهادة عدم العمل لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، وهو الإجراء الذي تخلى عنه الصندوق ابتداء من 15 أبريل 2021، علما أن نفس الفئات كانت ملزمة بالإدلاء بشهادة عدم التسجيل في التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص قبل أن يلغي الصندوق هذه الوثيقة الإدارية بفضل تبادل المعطيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخلص المصدر إلى أنه ينتظر اعتماد قرارات جديدة مستقبلا في مجالات التسجيل والمراقبة الطبية والفوترة، طبقا لتوجهات مخطط العمل الاستراتيجي المندمج بين الصندوق والتعاضديات 2021-2025 ولمقتضيات القانون 19-55 السالف ذكره.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منتدى افريقي : تعميم الحماية الاجتماعية سيعود بالنفع على المغاربة

منتدى افريقي : تعميم الحماية الاجتماعية سيعود بالنفع على…

2021-04-15 / 5:57 مساءً
Photo of بسبب كورونا…أمريكا تدعو مواطنيها إلى تفادي السفر إلى المغرب

بسبب كورونا…أمريكا تدعو مواطنيها إلى تفادي السفر إلى المغرب

2021-04-15 / 5:46 مساءً
Photo of الحكومة تُصادق على “إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد”

الحكومة تُصادق على “إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد”

2021-04-15 / 5:36 مساءً
Photo of سياسي مغربي يتنازل عن نصف راتبه لدعم المتضررين من الإغلاق الليلي

سياسي مغربي يتنازل عن نصف راتبه لدعم المتضررين من…

2021-04-15 / 5:18 مساءً
Photo of تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-15 / 4:45 مساءً
Photo of تسجيل 438 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 438 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-15 / 4:39 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس…

2021-04-15 / 4:30 مساءً
Photo of في دورية.. النيابة العامة تدعو إلى التدخل الإيجابي في كفالة الأطفال المهملين

في دورية.. النيابة العامة تدعو إلى التدخل الإيجابي في…

2021-04-15 / 4:23 مساءً
Photo of “حاملو الشهادات المعطلين” بفاس يعلقون اضرابهم عن الطعام

“حاملو الشهادات المعطلين” بفاس يعلقون اضرابهم عن الطعام

2021-04-15 / 3:27 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة سليمان الريسوني إلى تاريخ 18 ماي المقبل

تأجيل محاكمة سليمان الريسوني إلى تاريخ 18 ماي المقبل

2021-04-15 / 2:09 مساءً

تعليق واحد

  1. و أخييييرا . بعد سنوات من المعاناة مع القائد و المقدم ,
    كان خاص يدار هاد شي سنوات هادي .,
    يجب صراحة الاخد بيد المغاربة . راه الوثاىق باش تجمعهم خاصك تميزي و شوف تشوف ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق