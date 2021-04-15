ليتوانيا تدعو الدنمارك لتسليمها لقاح “أسترازينيكا” المتخلى عنه

هبة بريس - وكالات

أفادت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنغريدا شيمونيتي، بأن بلادها دعت السلطات الدنماركية لتسليمها لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا الذي تخلت كوبنهاغن عن استخدامه.

وقالت شيمونيتي اليوم الخميس: “توجهنا إليهم بنداء وقلنا إن الدنمارك إذا بحثت احتمال توزيع اللقاح المتوفر لديها فسنكون بين الجاهزين لقبوله”.

وأضافت: “سيكون هناك بالتأكيد أشخاص يريدون التطعيم بهذا اللقاح”.

وأعلنت دائرة الصحة الدنماركية سابقا عن قرارها بالتخلي عن استخدام لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا. وترى الهيئة أنه توجد هناك صلة بين هذا اللقاح والجلطات الدموية وحالات النزيف وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

وأصبحت الدنمارك أول دولة تخلت عن استخدام هذا اللقاح البريطاني-السويدي.

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