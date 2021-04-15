عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يؤشر عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بولاية مراكش

2021-04-15 / 11:11 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال أمس الأربعاء 14 أبريل الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن العمومي بمدينة مراكش، وهي التعيينات التي جاءت في سياق مواصلة الدينامية الداخلية في تدبير الموارد البشرية الشرطية، والتي تراهن من خلالها مصالح الأمن الوطني على الاستفادة من كفاءات أمنية شابة ومتمرسة وقادرة على تحمل مسؤولية ضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وقد همت التعيينات الجديدة، والتي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، سبعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رؤساء دوائر للشرطة ورئيسين لمصلحتين لحوادث السير بمنطقة أمن سيدي يوسف ابن علي ومنطقة المحاميد وكذا منطقة المدينة جيليز بمراكش.

وقد تم الحرص في عملية الترشيح لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.

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