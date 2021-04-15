وزارة الصحة تبحث عن إمدادات جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا

هبة بريس - الرباط

من المنتظر أن تتوصل المغرب بجرعات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة.

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الصحة أن تعمل على البحث عن إمدادات جديدة من اللقاحات المستعملة حاليا في بلادنا، أو لقاحات أخرى، وذلك سعيا منها لتحقيق الأهداف المعلنة في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19”.

هذا والى غاية مساء أمس الأربعاء، بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و529 آلاف و399 شخصا.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و166 ألفا و701 شخصا.

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