مقتل شاب من أصل إفريقي يُشعل احتجاجات جديدة بأمريكا
الصورة من الارشيف

مقتل شاب من أصل إفريقي يُشعل احتجاجات جديدة بأمريكا

2021-04-15 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن مكتب الشؤون الجنائية في ولاية مينيسوتا، اليوم الأربعاء، توقيف الشرطية الأمريكية التي قتلت شابا أمريكيا من أصل إفريقي قرب مينيابوليس، وذلك بعد تظاهرات تخللتها أعمال عنف شمال الولايات المتحدة.

وأطلقت الشرطية (48 عاما) النار، يوم الأحد الماضي، في “بروكلين سنتر” على الشاب دونتي رايت، مشيرة بعد ذلك إلى أنها أخطأت بين مسدسها الأميري والصاعق الكهربائي “تايزر”.

وأوضح المدعي العام المكلف بالملف، بيتر أوربوت، أن الشرطية، كيم بوتر، وضعت في الحبس على ذمة التحقيق، ووجهت إليها تهمة “القتل غير العمد”، موضحا أنها ستمثل قريبا أمام قاض.

وخرجت، مساء أمس الثلاثاء، تظاهرات في مدينة مينيابوليس لليلة الثالثة على التوالي بعد مقتل الشاب بيد الشرطة، حيث تم توقيف أكثر من ستين محتجا.

ويتصاعد التوتر منذ مقتل دونتي رايت (20 عاما) في ضاحية بروكلين سنتر في المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة، تزامنا مع محاكمة شرطي أبيض بتهمة قتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في ماي الماضي. :

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