مباشرة بعد الإفطار ..اجراءات ودوريات داخل الأحياء السكنية بطرفاية .

2021-04-14 / 11:11 مساءً
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اشعبان لحبيب - هبة بريس

بدأ رجال الدرك الملكي، و كذا أعوان ورجال السلطات المحلية التابعة لإقليم طرفاية، في إجراء دوريات داخل الأحياء السكنية بمدينة طرفاية، مباشرة بعد الإفطار وفي اول أيام رمضان المبارك، من أجل مراقبة مدى إحترام المواطنين للإجراءات، الإحترازية الوقائية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا، التي اقرتها وزارة الداخلية.

وحسب شريط فيديو، تتوفر هبة بريس على نسخة منه والذي يؤكد أن القوات المساعدة وكذا السلطات المحلية بطرفاية، والقواد والباشوات وكذا قائد سرية الدرك الملكي بالنيابة شرعوا في متابعة مدى إحترام المواطنين، لإجراء الحجر المنزلي وكذا مراقبة إغلاق المحالات التجارية والمقاهي على الساعة الثامنة، لقياس مدى انضباطهم لتعليمات وزارة الداخلية.

وفي هذا الصدد تسعى السلطات المحلية بطرفاية، رصد مدى إلتزام المواطنين الطرفاويين بهذه الإجراءات الصحية الإحترازية، بما فيها الإغلاق الكلي للأماكن العمومية والمرافق الحيوية، وذلك إبتداءا من الساعة الثامنة مساء بعد الإفطار بحوالي نصف ساعة، كما وقع في بداية تفشي الجائحة السنة الماضية.

وأعتبر مسؤولون ترابيون بإقليم طرفاية، أن الكرة الآن في ملعب السكان وأصحاب المحالات التجارية والمقاهي، والمطاعم وذلك من أجل مساعدة السلطات الإقليمية على تنفيد قرارات وزارة الداخلية تفاديا لإنتشار كورونا المتحورة بين عموم المواطنين والمواطنات وكذا من أجل الحفاظ على سلامتهم.

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