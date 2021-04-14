اين اختفى ابداعات مالكية
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بعد اشعاعه المتميز ..أين اختفى برنامج ” إبداعات مالكية ” ؟

2021-04-14 / 10:51 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

من البرامج التي اهتمت بالمذهب المالكي ودوره في تكريس الأمن الروحي للمغاربة ، برنامج إبداعات مالكية الذي كان يبث في قناة محمد السادس للقرآن الكريم ،

متتبعون يسجلون الغياب المستمر لهذا البرنامج في وقت الحاجة اليه خاصة وأن البرنامج جعل نصب عينيه تنوير المشاهد بالنبوغ المالكي الذي يتجلى في الأصول الفريدة التي إمتاز بها هذا المذهب العظيم مما يؤهله للرد على ما ا ستجد من نوازل مهما كان معقدا ، ويتجلى أيضا في الإرث العلمي الخالد الذي خلفة رجالا هذا المذهب ، كالفقيه والفيلسوف ابن رشد الذي روض الدرس الفلسفي ، أو ابن خلدون الذي يعتبر بحق مؤسسا لإلجتماع والتاريخ ، أو الطبيب الزهراوي صاحب الإبتكارات السباقة في الجراحة ، أو العالمة ابن البناء المراكشي الذي له إبداع في الرياضيات ,,,,,, ناهيك عن تسليط الضوء على دور
علماء المالكية المغاربة في إيصال االسالم الى افريقيا وتقوية العالقات المغربية االفريقية ,

وكانت أهداف البرنامح ، تعمل على تكريس الوسطية والإعتدال ، كما تقوي الإعتزاز بالهوية الدينية للمغرب ، وما أحوجنا الى برامج تخدم هذه الأهداف النبيلة

السؤال المطروح الان ..اين اختفى البرنامج ؟ وهل من توضيح حول هذا الغياب علما انه في عدم وجود اجوبة مقنعة ستتعدد التفسيرات والتكهنات ؟ وهل لهذا الغياب ارتباط بالبرنامج نفسه كمحتوى ديني أم هناك اسباب اخرى من المتفترض ان تصل لكل متتبع ؟

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