تعميم التغطية الإجتماعية
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تعميم التغطية الاجتماعية…قطاع الصحة مفتوح أمام الكفاءات الأجنبية

2021-04-14 / 10:24 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة، “يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي”.

وذكر بنشعبون في كلمة له أمام جلالة الملك خلال حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، الأربعاء 14 أبريل 2021، بالقصر الملكي بفاس، أن هذا الأمر، على الخصوص، اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.

وأضاف المتحدث ذاته أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.

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