إسبانيا.. الحكومة تستبعد تمديد حالة الطوارئ الصحية لما بعد 9 ماي

هبة بريس ـ متابعة

جدد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن “نيته ليست هي تمديد حالة الطوارئ الصحية إلي ما بعد 9 ماي المقبل”.

وقال بيدرو سانشيز خلال مثوله أمام مجلس النواب للحديث عن حالة الطوارئ الصحية وخطة التعافي والانتعاشة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة “إن نية الحكومة ليست إطالة أمد حالة الطوارئ الصحية”، لما بعد التاسع من ماي المقبل.

وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية أنه اعتبارا من 9 ماي سيكون من الممكن الاستغناء عن هذه الآلية “ما دام أن الوضع لا يمكن مقارنته بالذي كان موجودا عندما كان من الضروري استخدام هذه الأداة في 25 أكتوبر الماضي، وأن الفضل في تحقيق ذلك يرجع بالأساس إلى تقدم عملية التطعيم”.

وأكد بيدرو سانشيز على أن “نجاح المرحلة الجديدة من مكافحة وباء فيروس (كوفيدـ19) سيعتمد بالأساس على التعاون والاتحاد وعلى فعالية التنسيق بين جميع الإدارات والأفراد وكذا على الالتزام والمسؤولية الفردية”.

وشدد على أنه سيتم خلال هذا الشطر تسريع وتيرة التطعيم بشكل مكثف، مضيفا أنه بفضل هذا المجهود وكذا مع تكثيف وصول الجرعات “سنتمكن من الوصول إلى تحقيق هدف تلقيح 70 في المائة من السكان بحلول نهاية شهر غشت القادم”.

وأضاف سانشيز أنه على الرغم من تسريع وتيرة التطعيم “فيجب علينا ألا نتخلى عن حذرنا لأن الفيروس لا يزال موجودا بيننا، كما أن الموجة الرابعة من الجائحة قد أعطت بالفعل مجموعة من التحذيرات خلال الأسابيع الأخيرة”.

وقال “لحسن الحظ، لقد ضربت هذه الموجة إسبانيا بشكل طفيف مقارنة مع البلدان الأخرى لكن لا يمكننا التراخي أبدا ونحن في نهاية النفق”.

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