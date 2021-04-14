الجزار كورونا
الصورة من الارشيف

تسجيل 51 حالة جديدة من السلالتين البريطانية والنيجيرية في الجزائر

2021-04-14 / 9:26 مساءً
0
هبة بريس ـ متابعة

أعلن معهد باستور- الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا، و31 أخرى من السلالة النيجيرية، في مناطق متفرقة بالجزائر.

وأوضح المعهد، في بيان له، أنه “في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس كورونا المستجد، في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم، تم تأكيد 20 حالة جديدة من السلالة البريطانية (1.1.7. ب)، و31 حالة جديدة من السلالة النيجيرية (1.525.ب)”.

وأضاف أنه بالنسبة للحالات المؤكدة من السلالة البريطانية، فالأمر يتعلق ب”16 حالة من ولاية الجزائر، وحالتين من ولاية البليدة، وحالة واحدة من ولاية الجلفة، وحالة واحدة من ولاية وهران”.

أما بالنسبة للحالات المؤكدة من السلالة النيجيرية، فيتعلق الأمر ب”5 حالات من ولاية الجزائر، وحالة واحدة من ولاية البليدة، و5 حالات من ولاية الجلفة، و16 حالة من ولاية الأغواط، وحالة واحدة من ولاية المدية، وحالتين من ولاية غليزان، وحالة واحدة من ولاية تقرت”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالات المتحورة بالجزائر إلى حد الآن، يرتفع إلى 78 حالة من السلالة البريطانية، و129 حالة من السلالة النيجيرية.

كما ذكر بأن “الالتزام بالتدابير الوقائية في إطار البروتوكول الصحي (التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة الواقية والغسل المتكرر لليدين)، يبقى أفضل ضمان للحد من انتشار العدوى، وتسجيل حالات جديدة”.

وكان معهد باستور- الجزائر قد أعلن، يوم الرابع من مارس الماضي، عن اكتشاف ست حالات مؤكدة حاملة للسلالة البريطانية لفيروس كورونا بالجزائر العاصمة، و7 حالات أخرى، يوم الــ11 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى 13 إصابة بالسلالة النيجيرية، في مناطق متفرقة بالجزائر.

كما سبق له أن أعلن، في 25 فبراير الماضي، عن اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا بالجزائر، بعد إجراء تحاليل “بي سي آر” على عينات إيجابية.

وأعرب أطباء جزائريون، مؤخرا، عن قلقهم إزاء تسجيل حالات إصابة بالسلالتين البريطانية والنيجيرية لفيروس كورونا بالجزائر، داعين إلى توخي المزيد من اليقظة، والتطبيق الصارم للإجراءات الصحية الاحترازية.

وحذر رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، محمد بقاط بركاني، في هذا السياق، من موجة وبائية ثالثة، إذا لم تتخذ البلاد تدابير وقائية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “عدوان لا يحتمل” على مركز ثقافي إسلامي في فرنسا

“عدوان لا يحتمل” على مركز ثقافي إسلامي في فرنسا

2021-04-12 / 7:30 صباحًا
Photo of الأشعة تحت الحمراء.. أمل جديد لمساعدة مرضى باركنسون

الأشعة تحت الحمراء.. أمل جديد لمساعدة مرضى باركنسون

2021-04-12 / 7:00 صباحًا
Photo of جبهة البوليساريو تُعلن مصرع قيادي آخر في صفوفها

جبهة البوليساريو تُعلن مصرع قيادي آخر في صفوفها

2021-04-11 / 11:24 مساءً
Photo of النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنظمة أوكسفام ينظمان دورة تكوينة لفائدة الصحفيين والصحفيات

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنظمة أوكسفام ينظمان دورة تكوينة…

2021-04-09 / 5:23 مساءً
Photo of إعلام ايطالي: لا حل لنزاع الصحراء دون جلوس الجزائر الى طاولة الحوار

إعلام ايطالي: لا حل لنزاع الصحراء دون جلوس الجزائر…

2021-04-09 / 7:00 صباحًا
Photo of نظام العسكر يمثل “التضامن” مع المحتجزين المغاربة وشعبه يتدافع على الزيت والحليب

نظام العسكر يمثل “التضامن” مع المحتجزين المغاربة وشعبه يتدافع…

2021-04-08 / 11:23 صباحًا
Photo of تزامنا و عيد ميلاده…البشير عبده يوجه رساله لنجله سعد المجرد

تزامنا و عيد ميلاده…البشير عبده يوجه رساله لنجله سعد…

2021-04-07 / 10:39 مساءً
Photo of لتسريع عملية التلقيح ضد “كورونا”.. فرنسا تفتح أبواب ملاعبها

لتسريع عملية التلقيح ضد “كورونا”.. فرنسا تفتح أبواب ملاعبها

2021-04-07 / 11:08 صباحًا
Photo of اتهم مسؤلين بسلوكات لا قانونية…النيابة العامة بمكناس توقف صاحب الشريط

اتهم مسؤلين بسلوكات لا قانونية…النيابة العامة بمكناس توقف صاحب…

2021-04-05 / 9:01 مساءً
Photo of ظهور 4 حالات من السلالة الجديدة ل ” كورونا” بسيدي افني

ظهور 4 حالات من السلالة الجديدة ل ” كورونا”…

2021-04-05 / 8:23 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق