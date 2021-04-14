سلسل سلمات ابو البنات ينافس على الصدارة في رمضان 2021
مسلسل سلمات ابو البنات

مسلسل سلمات ابو البنات ينافس على الصدارة في رمضان 2021

2021-04-14 / 9:18 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حظيت الحلقة الاولى من مسلسل سلمات ابو البنات في جزئه الثاني بإعجاب المشاهدين المغاربة ، حيث أشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجودة العمل.

و استقطب الجزء الثاني من مسلسل سلمات ابو البنات اضافة الى نجوم الجزء الاول، (استقطب) نجوم شباب أضافوا لمستهم الخاصة إلى العمل، مثل فرح الفاسي، خولة غيات، طاهرة حماميش و آخرون.

و الجدير بالذكر أن مخرج العمل هشام الجباري الذي ينافس على الصدارة في رمضان 2021 بمسلسل سلمات ابو البنات و كذا مسلسل الماضي لا يموت وعد المتفرج المغربي بموسم متميز مليء بالأحداث و المفاجئات المثيرة.

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