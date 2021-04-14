ارجاء محاكمة جزائريين أهانوا أطفالا ووصفوا المغربيات بـ”العاهرات

هبة بريس ـالرباط

عل ان ابتدائية مراكش،ارجأت اليوم الأربعاء، النظر في قضية متابعة جزائريين أهانوا أطفالا بمراكش، إلى غاية الأسبوع المقبل.

وتقرر تأجيل محاكمة الجزائريين المتابعين في حالة اعتقال والثالث المتابع في حالة سراح، إلى غاية 24 من أبريل الجاري، بعد مثولهم اليوم أمام أنظار المحكمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التأجيل جاء في سياق ملتمس إعداد الدفاع.

ويتابع المتهمون بتهم تسجيل وبث صور أشخاص دون موافقتهم، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بهم والمس بالحياة الخاصة بهم والتغرير بقاصرين.

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