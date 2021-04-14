مفوض العدل الأوروبي، ديدييه رايندرز
مفوض العدل الأوروبي، ديدييه رايندرز

المفوضية الأوروبية تحدد موعد العمل بـ”جواز سفر كورونا”

2021-04-14 / 8:08 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

حددت المفوضية الأوروبية الـ21 من يونيو المقبل لبدء العمل بـ”جواز سفر كورونا” الذي سيمثل شهادة صحية تمكن صاحبها من السفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز أن الاختبار التجريبي للشهادة سيبدأ في بداية شهر يونيو، مشددا على أن الجواز يهدف إلى “تسهيل حرية التنقل” من خلال شهادات رقمية أو ورقية مجانية وغير مستدامة، تتعلق بالتطعيم والاختبار والتعافي.

وقال إن الشهادة الرقمية ليست إلزامية حيث يمكن للناس أن يختاروا، على سبيل المثال، بين الحصول على الشهادة وحملها بصحبتهم أو البقاء في الحجر الصحي، مضيفا: “نريد أن نتأكد من أن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي يتلقون نفس المعاملة عندما ترفع الدول الأعضاء القيود المفروضة على حرية التنقل لحاملي الجواز”.

وأكد رايندرز أن “الشهادة الرقمية ستحترم قواعد الخصوصية”، مبينا أنها تعمل وفقا لمبدأ “تقليل البيانات إلى الحد الأدنى”، مما يعني أن المستند لن يجمع بيانات شخصية أكثر مما هو ضروري.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا.. الحكومة تستبعد تمديد حالة الطوارئ الصحية لما بعد 9 ماي

إسبانيا.. الحكومة تستبعد تمديد حالة الطوارئ الصحية لما بعد…

2021-04-14 / 9:40 مساءً
Photo of رصد إنفلونزا الطيور على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف

رصد إنفلونزا الطيور على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف

2021-04-14 / 6:47 مساءً
Photo of البرتغال تحل دائرة حكومية بعد مصرع مواطن أوكراني

البرتغال تحل دائرة حكومية بعد مصرع مواطن أوكراني

2021-04-14 / 5:20 مساءً
Photo of السعودية: أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج البلاد

السعودية: أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج البلاد

2021-04-14 / 3:58 مساءً
Photo of “أسترازينيكا”: نحترم قرار الدنمارك وقف استخدام لقاحنا

“أسترازينيكا”: نحترم قرار الدنمارك وقف استخدام لقاحنا

2021-04-14 / 3:20 مساءً
Photo of الدنمارك أول دولة أوروبية تتخلى نهائيا عن لقاح أسترازينيكا

الدنمارك أول دولة أوروبية تتخلى نهائيا عن لقاح أسترازينيكا

2021-04-14 / 1:30 مساءً
Photo of دعوات للاتحاد الأوروبي للتحرك بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر

دعوات للاتحاد الأوروبي للتحرك بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر

2021-04-14 / 12:35 مساءً
Photo of الخارجية التركية: مرحلة جديدة في علاقاتنا مع مصر بدأت

الخارجية التركية: مرحلة جديدة في علاقاتنا مع مصر بدأت

2021-04-14 / 11:36 صباحًا
Photo of بوتين يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بوتين يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2021-04-14 / 11:00 صباحًا
Photo of اتهام رئيس بوركينا فاسو السابق بقتل الزعيم توماس سانكارا

اتهام رئيس بوركينا فاسو السابق بقتل الزعيم توماس سانكارا

2021-04-14 / 8:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق