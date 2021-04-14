الصورة تعبيرية

بوعياش توقع اتفاقية لتعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين

2021-04-14 / 7:04 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

وقعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فرانسوا ريبي-ديغا، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين.

ويتعهد الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، بالتعاون من أجل تنظيم مجموعة من الأنشطة وترصيد تجاربهما، وذلك من خلال توسيع مجالات التعاون ووضع مخطط عمل سنوي يعد جزء من هذه الاتفاقية الإطار.

وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الاتفاقية تعد تجسيدا لإرادة الطرفين من أجل تطوير مجالات تعاونهما المشترك، خاصة ما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بالسياسات العمومية في مجال حقوق اللاجئين، وتبادل المعطيات ونتائج الأبحاث والدراسات، وتتبع تنفيذ المقتضيات المتعلقة بحقوق اللاجئين ومدى تطورها، وتطوير مشاريع للأبحاث والدراسات والتكوين، وتنظيم ملتقيات ومؤتمرات وندوات.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة بوعياش، حسب المصدر ذاته، أن “قيم الكرامة والتضامن والاحترام والإيثار تمثل بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر من مبادئ مجردة، فهي بالنسبة للمجلس وعد بالتزام مؤسساتي دائم تجاه الأجانب، كيفما كانت وضعيتهم القانونية والإدارية”.

من جهته، يضيف البلاغ، أبرز السيد ريبي-ديغا أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة في مسار التعاون الوثيق بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ما يتعلق بموضوع اللجوء في المغرب، كما تعكس العمل المشترك الذي يقوم به كل من المجلس والمفوضية في مجال تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : نقل ” معتقلة مسنة ” الى المستشفى بعد 12 يوم من إضرابها عن الطعام

اكادير : نقل ” معتقلة مسنة ” الى المستشفى…

2021-04-14 / 6:37 مساءً
Photo of الـ “PPS” يُطالب الحكومة بتمكين آلاف المواطنين من مواجهة نفقات رمضان

الـ “PPS” يُطالب الحكومة بتمكين آلاف المواطنين من مواجهة…

2021-04-14 / 5:53 مساءً
Photo of البام يُطالب بخصم جزء من دعم الدولة للأحزاب لمساعدة المتضررين من الإغلاق

البام يُطالب بخصم جزء من دعم الدولة للأحزاب لمساعدة…

2021-04-14 / 5:32 مساءً
Photo of تسجيل 640 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 640 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال…

2021-04-14 / 4:49 مساءً
Photo of تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-14 / 4:46 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل 703 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل 703 اصابة جديدة بـ”كورونا”

2021-04-14 / 4:38 مساءً
Photo of مواد غذائية منتهية الصلاحية تغزو الاسواق والرقابة ضعيفة

مواد غذائية منتهية الصلاحية تغزو الاسواق والرقابة ضعيفة

2021-04-14 / 3:51 مساءً
Photo of معلومة(1).. لماذا سميت مراكش بهاته التسمية أول مرة؟

معلومة(1).. لماذا سميت مراكش بهاته التسمية أول مرة؟

2021-04-14 / 3:27 مساءً
Photo of وجدة .. السلطات الجزائرية تسلم جثمان احد ضحايا قوارب الموت

وجدة .. السلطات الجزائرية تسلم جثمان احد ضحايا قوارب…

2021-04-14 / 3:12 مساءً
Photo of يهم ساكنة البيضاء.. “الترامواي” يعتمد توقيتا جديدا في رمضان

يهم ساكنة البيضاء.. “الترامواي” يعتمد توقيتا جديدا في رمضان

2021-04-14 / 2:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق