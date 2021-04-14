وفد قنصلي مغربي يزور العاملات المغربيات في حقول” الفراولة “

هبة بريس ـ الرباط

قام وفد قنصلي مغربي، يوم الاثنين الماضي، بزيارة لإحدى الضيعات الفلاحية الرائدة في قطاع الفواكه الحمراء بإقليم هويلفا، من أجل الوقوف على ظروف استقبال واشتغال العاملات الموسميات المغربيات اللواتي ينتقلن كل موسم من المغرب للاشتغال في حقول الفواكه الحمراء في إطار البرنامج المغربي- الإسباني للهجرة الدائرية.

والتقى هذا الوفد الذي ضم، على الخصوص، القنصل العام للمغرب في إشبيلية الشريف الشرقاوي، خلال هذه الزيارة، بممثلين عن السلطات المحلية لإقليم هويلفا وكذا بممثل عن إحدى النقابات الزراعية المحلية.

وتم خلال هذا اللقاء دراسة وبحث الوسائل والآليات الكفيلة بإحاطة هذه العملية بكافة شروط النجاح، مع التركيز من الجانب المغربي على أهمية إنشاء آلية دعم ومواكبة للعاملات الموسميات طوال فترة الموسم الفلاحي، فضلا عن احترام والالتزام بشروط عقود التشغيل الموقعة في المغرب.

وفي هذا السياق، جدد الشرقاوي التزام الحكومة المغربية تجاه العاملات الموسميات المغربيات وتعبئتها من أجل ضمان أفضل ظروف الاستقبال والاشتغال.

من جانبه، سلط أنطونيو ألفارادو، بصفته ممثلا عن نائب مندوبية الحكومة بهويلفا، الضوء على العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا “والتي تعتبر رصيدا مهما من أجل تنفيذ هذا المشروع النموذجي للتعاون الثنائي، وذلك على الرغم من القيود التي فرضها تفشي جائحة (كوفيدـ19)”.

وأشاد إغناسيو ماركيز روبليس، مدير التنمية في الضيعة الفلاحية (سورإكسبور)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالنتائج الإيجابية للموسم الفلاحي الحالي، منوها باليد العاملة المغربية على حرفيتها وتفانيها في العمل.

وقال “نحن راضون عن تقدم الموسم الفلاحي على الرغم من السياق الدقيق الذي نعمل فيه”، مشيرا إلى أنه “بفضل تعاون السلطات المغربية تمكنا من الاستفادة من الموارد التي طلبناها”.

وعبر المسؤول بهذه الشركة الإسبانية التي تشغل حوالي 1200 من العاملات الموسميات المغربيات خلال هذا الموسم، عن ارتياحه لسير الموسم الفلاحي الحالي والتزام وتعاون السلطات المغربية والإسبانية من أجل إنجاحه.

كما أعرب ماركيز روبليس عن رغبته في زيادة تعميق هذا التعاون، وقال “من خلال تواجدها في المغرب في عدة مواقع ترغب شركة (سورإكسبور) في الاحتفاظ بهذه اليد العاملة المغربية، عبر منحها إمكانية العمل أيضا في منصاتها المغربية بمجرد انتهاء عقودها في إسبانيا”.

واستعرض الوفد القنصلي خلال هذه الزيارة مع الجانب الإسباني، مختلف القضايا المتعلقة بتحسين الحملة التحسيسية لفائدة العاملات المغربيات الموسميات.

وأكد فيليكس سانز، ممثل جمعية المزارعين الشباب (أساجا هويلفا)، الذي حضر هذا اللقاء، على الأهمية التي أضحت تكتسيها هذه العملية المتمثلة في انتقال العاملات الموسميات المغربيات للاشتغال في حقول الفواكه الحمراء، والتي تعود إلى أكثر من 20 عاما، مشيدا بالتزام العاملات الموسميات المغربيات ودورهن الأساسي في إنجاح هذه العملية.

كما نوه رئيس قسم استقدام العمالة الوافدة بهذا الاتحاد المحلي (أساجا هويلفا) بدوره بالتطور الإيجابي لهذا الموسم الفلاحي الحالي رغم الظروف المرتبطة بالأزمة الصحية.

وفي نهاية هذا الاجتماع، التقى الوفد القنصلي بالعاملات المغربيات لتذكيرهن بدعم بلادهن وبالجهود التي تبذلها الحكومة في مجال المواكبة والدعم ومن أجل تحسين ظروف إقامتهن في إسبانيا.

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