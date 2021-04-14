خلال 24 ساعة …تسجيل 703 اصابة جديدة بـ”كورونا”
هبة بريس
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 703 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، إرتفعت الى 503664 اصابة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي إتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية
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تعليق واحد
صراحة لم نعد.نثق في الاعلانات عن نتائج الوباء اوالشفاء.حين مصدر واحد للاخبار.يروجون مايشاؤون.والله اعلم