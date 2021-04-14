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خلال 24 ساعة …تسجيل 703 اصابة جديدة بـ”كورونا”

2021-04-14 / 4:38 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 703 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، إرتفعت الى 503664 اصابة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي إتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية

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تعليق واحد

  1. صراحة لم نعد.نثق في الاعلانات عن نتائج الوباء اوالشفاء.حين مصدر واحد للاخبار.يروجون مايشاؤون.والله اعلم

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