القنب الهندي

“شبيبة البيجيدي” تدعو لإطلاق حوار وطني حول “تقنين القنب الهندي”

2021-04-14 / 3:44 مساءً
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هبة بريس - الرباط

دعت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، إلى إطلاق حوار وطني وجهوي موسع حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قبل مناقشته في البرلمان.

واعتبرت اللجنة، أن هذا الملف، “يتطلب نهج أسلوب التريث وتوسيع الاستشارة خاصة مع المزارعين من أبناء المناطق المعنية الذين يجب الإنصات بإمعان لتخوفاتهم وهواجسهم ومقترحاتهم النابعة من تجربتهم الواقعية، ومع المؤسسات الدستورية المعنية”.

وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة بتعميق التشاور مع الخبراء في الشأن الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وعموم المواطنين، وذلك بالنظر إلى الأبعاد الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية للمشروع، وتأثيره على كافة فئات المجتمع المغربي.

كما عبرت الشبيبة عن استغرابها إثارة الموضوع على بُعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية، داعية الحزب من خلال فريقيه بالبرلمان إلى اتخاذ الموقف المناسب في رفض كل محاولة لتمرير المشروع دون طرحه للنقاش العمومي اللازم.

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