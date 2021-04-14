سليمان الريسوني يعلق إضرابه عن الماء ويستمر في الإضراب عن الطعام

هبة بريس - الرباط

علق الصحفي سليمان الريسوني، اليوم الأربعاء، إضرابه عن الماء وقرر الاستمرار في الإضراب عن الطعام.

وقالت هاجر الريسوني في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك”: “لقد بلغنا أن الصحفي سليمان_الريسوني أوقف إضرابه عن الماء، بعدما استرجع أغراضه التي تم حجزها من طرف إدارة السجن، إذ زاره طبيب السجن أمس ووجد نسبة السكر في الدم منخفظة جدا ما جعله يطلب من إدارة السجن إرجاع له أغراضه ومن سليمان شرب الماء والسكر حفاظا على حياته”.

وتابعت “كما أشير إلى أن الريسوني مايزال مضربا عن الطعام لليوم 7 احتجاجا على اعتقاله التعسفي الذي دام لقرابة السنة”.

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